Bescheidener 99. Geburtstag

Prinz Philip und Queen Elizabeth sitzen mittlerweile schon fast drei Monaten auf Schloss Windsor in der Nähe von London fest. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Prinzgemahl schon weit vor Ostern vom Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk per Hubschrauber zur Königin nach Windsor gebracht.