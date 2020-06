„Freundschaftsanfragen auf sozialen Medien = Betrug“

Seine kurz gefasste Warnung: „Geldforderungen am Telefon, im Internet, Freundschaftsanfragen auf sozialen Medien = Betrug“. Bei Ersuchen um Hilfe in angeblichen Notlagen - etwa in der Corona-Krise, nach einem Unfall im Verkehr oder während eines Urlaubsaufenthaltes, für einen Schnäppchenkauf einer Immobilie - oder bei versprochenen Lottogewinnen sollte man den Hausverstand einschalten und eine zweite oder auch dritte Meinung einholen. Denn bei mehreren involvierten Menschen sinke die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle blenden lassen. Auch unter Familienangehörigen sollte kommuniziert werden, dass keineswegs per Telefon Geld verlangt werde.