Twitter schließt Sperrung von Trumps Konto nicht aus

Nick Pickles, Strategie-Chef des Kurznachrichtendienstes, ließ im Gegenzug am Donnerstag bei einer Anhörung im britischen Parlament wissen, dass eine Sperrung von Trumps Twitter-Account nicht auszuschließen sei, sollte dieser weiterhin aufwiegelnde Botschaften etwa zu den derzeitigen Protesten in den USA veröffentlichen. „Jeder Twitter-Account ist an die Twitter-Regeln gebunden“, so Pickles.