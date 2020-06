„Der Christian ist Weltcupchef der ÖSV-Damen und ist vor Kurzem vom Gletscher in Sölden heimgekommen“, sagt Papa Mitter, „auch Mark, mein ältester Sohn, war mit den ÖSV-Europacup-Damen am Gletscher. Und der Andreas, der Jüngste, ist Trainer der deutschen Skispringer. Für ihn geht’s in Berchtesgaden mit dem Continentalcup-Training los.“ Die russischen Schützlinge von Wolfgang können vom Gletscher nur träumen: „Russland hat keine Gletscher“, sagt der 65-Jährige, der heuer in seine zehnte Saison als Alpin-Manager des Russischen Skiverbands geht, „aber unsere Athleten sind im Kaukasus, da kann man in Terskol auf fast 3000 Metern gut trainieren.“