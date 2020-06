In der neuen, chronologischen Gesamtausgabe sind sämtliche Geschichten in der vom Künstler bevorzugten Kolorierung und Aufmachung enthalten. Abgerundet wird die Edition durch spannende Hintergrundinformationen, Biografien, Skizzen und Kommentaren des Comic-Zeichners selbst. Das darf definitiv in keiner ernstzunehmenden Duck-Sammlung fehlen!