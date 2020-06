Auch beim Klima gilt: „Flatten The Curve“

SARS-CoV-2 habe dies „aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt“. Doch die Klimakrise sei nicht verschwunden. „Und es wird auch keinen Impfstoff gegen sie geben. Dass die Weltklimakonferenz wegen der Corona-Pandemie verschoben werden muss, heißt nicht, dass die Klimapolitik verschoben werden kann“, so die drei Politiker. Wie bei Corona gelte in der Klimapolitik die Strategie „Flatten The Curve“, um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu reduzieren.