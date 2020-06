Klenk: „Korruptionstanz“

Am Donnerstag waren „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk, Strache und der frühere FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus geladen gewesen. Klenk, der das Video in den Redaktionsräumen der „Süddeutschen Zeitung“ in Augenschein genommen hatte, schilderte seine Eindrücke: In seiner Gesamtheit sei es eine „Art von Tanz“ um Korruptionshandlungen. Und weiter: „Das ganze Video ist praktisch ein Versuch, aus Strache herauszuholen, was er bereit wäre zu tun. Auf der ,Bananenschale‘ Strabag ist er dann ausgerutscht“, sagte Klenk.