Lange Auto-Kolonnen auf und vor dem engen Müllplatz in Neualm, überfüllte Sammelinseln, zunehmender Mülltourismus und schlussendlich auch die Corona-Krise haben gezeigt, dass eine Modernisierung des Werkstoffsammelsystems in Hallein unumgänglich ist. „Hier sind wir absolut am Limit“, weiß Bürgermeister Alexander Stangassinger. Der sich deshalb die Modernisierung der Sammelplatzstruktur zum Ziel gesetzt hat. Sein Plan: In Hallein-Gamp soll ein entsprechend größerer und modernerer Sammelplatz entstehen, Ende 2023 seiner Bestimmung übergeben werden. „Ein zentraler Sammelplatz erlaubt uns auch bessere Kontrolle von Mülltouristen. Wir haben bei weitem die attraktivsten Öffnungszeiten im Tennengau, was die Leute aus dem Umland anlockt“, sagt das Stadtoberhaupt dazu.