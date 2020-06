„Prüfberichte liegen vor“

Für diese Schutzmasken liegen entsprechende Prüfberichte vor. Bis dato wurden 639.000 Schutzmasken an niedergelassene Ärzte, 3.741.000 an Krankenhäuser, über 610.000 an Pflegeeinrichtungen, 171.000 an Blaulichtorganisationen und Bundesheer, 525.000 an Sozial- und andere öffentliche Einrichtungen ausgegeben.