Die ersten Regenbogen-Zebrastreifen wurden vor dem Hauptbahnhof in Villach aufgebracht. Ein dritter ist nun beim Jugendzentrum in der Gerbergasse geplant. Die bunten Schutzwege sind ein Symbol der Liebe, Toleranz und Vielfalt. Die Stadt hat außerdem eine Regenbogenbank beim Standesamtsplatz aufgestellt. Dort können Liebende ihre Liebeserklärungen und Widmungen sogar in ein „Buch der Liebe“ schreiben.