Riesige Wohnzimmerlampen, die in der Innenstadt hängen, das große Herz auf dem Nikolaiplatz: Im Sommer will die Stadt zum größten Wohnzimmer in Kärnten werden. „In den vergangenen Wochen wurden viele Optionen besprochen, wie ein Veranstaltungsprogramm umgesetzt werden kann. Nichts zu machen, stand aber nicht zur Debatte“, betont Bürgermeister Günther Albel.