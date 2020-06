Familienpackage von Vorwerk zu gewinnen

Für die Kids gibt es den Thermomix für Kinder und das Familien-Kochbuch Nom Nom Nom zu gewinnen. Eine tolle Gelegenheit, um gemeinsam mit den Eltern erste Rezepte wie Muffins oder Bananenmilchshakes auszuprobieren und kreativ in der Küche zu agieren. Falls es bei der Zubereitung der Familienrezepte wie den Pizzaschnecken etwas wild zugehen sollte, packt Vorwerk den Akkustaubsauger VC100 von Kobold ins Familienpackage dazu. So sind Krümel am Boden gleich wieder weg! Für die Eltern gibt es außerdem weitere Rezept-Inspirationen, die noch mehr Freude auf das liebste Sommer-Hobby der Österreicher macht: das Grillen. Mit dem Kochbuch Grillen mit Freunden wird das BBQ zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das herzhafte Grillgut lässt sich außerdem mit vier Gewürzen von Thermomix verfeinern, denn diese machen das Package ganz.