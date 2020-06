Trotz Sperrstunden-Verlegung bleiben Clubs zu

In der Pratersauna und im VIE i PEE will man trotzdem öffnen. Clubmanager Chris Edy: „Die Verlängerung der Sperrstunde ist ein wichtiger und richtiger Schritt auf dem Weg zur Rückkehr in die Normalität. In der Pratersauna und im VIE i PEE haben wir in den letzten Wochen unsere Freiflächen in einen wunderschönen Garten verwandelt. Der SAUNA STRAND KLUB bietet untertags schon die Möglichkeit, am Pool zu chillen. Soweit es geht, versuchen wir das Geschäft nach vorne zu verschieben, früher zu beginnen und unseren Gästen unter Einhaltung der COVID-19-Auflagen mit diesen Adaptionen ein neues Cluberlebnis zu bieten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Sperrstunde in den nächsten Wochen nach hinten verlegt wird. Die Entwicklung der COVID-19-Zahlen ist sehr positiv. Jetzt braucht es Hausverstand und Eigenverantwortung von uns Clubbetreibern und unseren Gästen, damit wir bald wieder länger feiern können. Wir bereiten hinter den Kulissen schon alles vor, um sehr schnell auf alle neuen Vorgaben reagieren zu können. Wir vermissen die Nächte mit unseren Gästen und sind auch in finanzieller Hinsicht auf einen möglichst raschen Normalbetrieb angewiesen. Ein Clubbetrieb bis 1 Uhr ist nicht nur der halbe Spaß, sondern auch nur die halbe Miete.“