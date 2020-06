Das „Gasthaus zum alten Messner“ ist sehr beliebt. Am 15. Mai wurde das Traditionsgasthaus, das für Apfelstrudel, Cremeschnitten, Tafelspitz und Jause bekannt ist, wieder geöffnet. „Natürlich hatten wir während der Krise große Einbußen, jetzt geht’s wieder aufwärts“, so der Chef. Eines sei auch klar: „So wie es einmal war, wird es nicht mehr werden.“ Im Gebäude habe man jeden zweiten Tisch weggeräumt: „Da gibt’s nun 28 Sitzplätze.“ Im Garten bestehe Platz für 100 Gäste: „Wir hoffen, dass es im Gastgarten weiterhin so gut läuft wie bisher.“