Gemeinsam mit einer Freundin hatte eine Salzburgerin beschlossen, Parson Russel Terrier zu züchten. Die sechs Welpen ihrer fünfjährigen Hündin entwickelten sich prächtig. Es zeigte sich aber, dass die Tiere körperlich und geistig dem Wesen dieser Jagdhunderasse entsprechend gefordert werden wollten. Beschwerden von Nachbarn über den Lärm und die Wohnungshaltung ohne Garten erschwerten die Situation jedoch spürbar. Dazu gesellten sich Geldsorgen - und von den ursprünglichen Zusagen, die Hunde zu übernehmen, wurde nur eine eingehalten. In ihrer Not wandte sich die Besitzerin an Gut Aiderbichl, wo man sofort half und den übrigen fünf Temperamentsbolzen eine neue Heimat gab.