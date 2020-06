Der deutsche Traditionsclub Schalke 04 ist in der Krise. Zwölf Partien ist die Mannschaft von Alessandro Schöpf, Guido Burgstaller und Michael Gregoritsch in der deutschen Fußball-Bundesliga ohne Sieg, nach dem Restart kassierte man vier Niederlagen en suite. Und auch ein Skandal um Geldzurückforderung der Fans macht die Stimmung nicht leichter. Vor dem Spiel bei Union Berlin am Sonntag ziehen die Verantwortlichen der ins Tabellenmittelfeld abgerutschten „Knappen“ die Schrauben an.