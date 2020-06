Der Lehrer Loisl alias Martin Groß begeisterte während der wochenlangen Corona-Quarantäne seine Schüler an der Sportmittelschule in der Wiener Wittelsbachstraße mit kreativen YouTube-Videos, in denen er ihnen Mathematik-Aufgaben stellte. Aber auch vielen anderen Kinder brachten die Clips in dieser für sie so schwierigen Zeit Spaß und Lernmotivation nach Hause. Prominente wie Andreas Herzog, Hans Krankl und Michaela Dorfmeister sowie Loisls ehemalige Schüler David Alaba und Christoph Knasmüllner unterstützten den Pädagogen mit Grußbotschaften. Donnerstag folgte die Krönung.