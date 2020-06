Hofer: „Daten müssen ordentlich verwaltet werden“

Für den blauen Frontmann ist das eine Praxis, die nicht ohne Folgen bleiben darf. Die Vorgangsweise erinnere ihn an jene bei der Post, die in ihren Verteilzentren ebenfalls aus Kostengründen über eine Partnerfirma Mitarbeiter aufgenommen hat. Norbert Hofer: „Gerade der ORF, der mehr als 600 Millionen Euro pro Jahr über die GIS-Gebühren einnimmt, sollte ausreichend finanzielle Mittel haben, um gewährleisten zu können, dass die Daten auch ordentlich und in Österreich verwaltet werden.“