Es gleicht der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm: Salzburgs Sehenswürdigkeiten starten nach und nach in die Zeit nach der Corona-bedingten Zwangspause. Wegen der ausbleibenden Touristen geht es vielerorts noch überschaubarer zu als gewohnt - was so manche Einheimische hingegen erst zu einem Besuch animiert.