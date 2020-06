Die erste Frauen-Motorsport-Rennserie wird in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie kein Rennen ausfahren. Die W-Serie teilte am Donnerstag mit, dass unter anderem in Absprache mit dem Internationalen Automobilverband (FIA) und der DTM, in deren Rahmenprogramm Rennen vorgesehen waren, die Saison abgesagt wurde. Eigentlich hätte es am 30. Mai in St. Petersburg losgehen und am 31. Oktober in Mexiko-Stadt enden sollen.