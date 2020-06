Hinsichtlich Ryder Cup hat man offenbar schon eine Lösung gefunden. Tour-Chef Keith Pelley und Kapitän Padraig Harrington kamen überein, in den nächsten zwei Monaten die in Übersee erspielten Punkte nicht in die offizielle Punkteliste einzurechnen. Wiesberger liegt im Ryder-Cup-Europa-Ranking aussichtsreich auf Platz 7 und im Weltranking auf Rang 9 - Matthias Schwab ist 10. bzw. 12.