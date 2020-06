Als 1951 die ersten Kinder als Kriegswaisen in das SOS-Kinderdorf in Imst einzogen, gab Hermann Gmeiner den Startschuss für eine Institution, die die ganze Welt eroberte. Die Idee „Jedem Kind ein liebevolles Zuhause“ hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Dieses Zuhause muss allerdings der modernen Zeit angepasst sein und so gab’s im letzten Jahr in Imst den Spatenstich für zwei neue Häuser. Letzte Woche haben neun Kinder und Jugendliche ihr erstes neues „Nest“ bezogen.