Burkina Faso wird von Gewalt und Hunger gleichermaßen bedroht: Schon 2,2 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Doch auch in ländlichen Gebieten, unter anderem in der Sahelzone, könnten mehr als 137.000 Menschen in einen Ernährungsnotstand geraten. Regierungsminister riefen zu „dringenden Maßnahmen“ auf, um die Land- und Viehwirtschaft zu unterstützen, unterernährten Kindern unter fünf Jahren zu helfen und die Trinkwasserversorgung zu verbessern.