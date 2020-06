Du hattest als Teil der BandWG früher schon eine Musikkarriere, hast dann aufgehört, wurdest Psychologin mit eigener Praxis im Burgenland und hast den zweiten musikalischen Teil deiner Karriere erst deshalb gestartet, weil du deinem Ehemann bei der Hochzeit etwas vorgesungen hast und er dich bestärkte, weiterzumachen. Eine Märchengeschichte, aber auch ein Sprung ins kalte Wasser.

Das schon, aber das Schöne war, dass es nie ums Berühmtsein ging. Das funktioniert heute auch gar nicht mehr so. Ich will Musik machen, die aus meinem Herzen kommt und Geschichten erzählt. Im Prinzip kann man mich auch ins Singer/Songwriter-Genre ordnen. Meinen Auftrag hinter dem Ganzen sehe ich nicht darin, von Promiparty zu Promiparty zu jetten und mein Gesicht in die Kameras zu halten. Ich will den Menschen Kraft geben und mit meiner Musik etwas vermitteln, was sie sonst vielleicht nicht spüren würden. Ich kann die Psychologin nicht von der Sängerin und Songschreiberin trennen. Ob ich jetzt in der Praxis sitze und dort helfe, das Potenzial des Klienten auszuleben oder ob jemand meine CD kauft und darin Kraft findet, ist in Wahrheit fast egal. Es geht am Ende immer um das Gleiche und deshalb funktioniert es auch so gut. Ich jage nicht verkrampft einem Erfolg nach und muss mich nicht verbiegen.