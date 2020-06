Vergleich gescheitert

Ihn habe das Agieren der FPÖ gegen Zadić fürchterlich aufgeregt, sagte der Nationalratsabgeordnete kurz darauf und nahm die Bezeichnung zurück. Dennoch scheiterten Vergleichsgespräche am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht in Abwesenheit von Margreiter schon im Ansatz. „Es ist meinem Mandanten nicht darum gegangen, Einzelpersonen zu kränken. Er wollte nur seine Empörung über das menschenverachtende Auslösen eines Shitstorms zum Ausdruck bringen“, erklärte sein Anwalt.

Das Urteil ergeht schriftlich.