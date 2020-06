Verschwörungstheorie oder neue Enthüllungen?

Was genau mit Ablauf der Zeit am Samstag, 6. Juni um 6 Uhr veröffentlicht wird, ist derzeit reine Spekulation. Die Website wird momentan aber vorrangig von Personen geteilt, die auch gängigen Verschwörungstheorien offen gegenüberstehen. Die Erwartungen sind, auch in Anbetracht vergangener Countdown-Aktionen, wohl eher gering anzusetzen. Der Satiriker Jan Böhmermann hatte etwa im vergangenen Jahr mit einer ähnlichen Website neue Enthüllungen in der Ibiza-Affäre vermuten lassen, dann schließlich aber „nur“ ein Lied für ein gemeinsames, solidarisches Europa veröffentlicht.