„Ich bin um mein Leben geschwommen“, sagt jener Mann, der im Vorjahr in den Wiener Donaukanal stürzte: Ein Wiener (32) hatte ihn laut Anklage ins Wasser gestoßen - und nicht wieder herausgelassen: „Er hatte so einen Ausdruck, dass er mich töten will.“ Der Mann leidet laut einem Gutachten an paranoider Schizophrenie und war zum Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig. Eingewiesen wird der Wiener vorerst aber nicht ...