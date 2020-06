Die European Bike Week ist die größte Harley-Davidson Veranstaltung der Welt und zieht jedes Jahr mehr als 100.000 internationale Motorradfans aus über 50 Ländern nach Kärnten an den Faaker See. Harley-Davidson Europe Ltd. mit Hauptsitz in Oxford und Harley-Davidson Motor Company Ltd. mit Sitz in Milwaukee haben heute bekanntgegeben, die geplante European Bike Week von 8. bis 13. September nicht durchzuführen.