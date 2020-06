Alter Musikschrank in Neuzeit übersetzt

Sbüll meldete mit seinem Team mehr als 20 Patente an, ehe es 2015 nach Wien ging, wo er schon zuvor immer wieder in beliebten Szenelokalen Musik aufgelegt hatte. Er traf in der Hauptstadt auf den kunstfertigen Tischler Martin Kristofcsak. Die Zusammenarbeit führte zum bisherigen Vorzeigeprojekt, dem extravaganten Supersonic SS1000, der „obwohl etwas ganz Neues, die Re-Interpretation alter Musikschränke ist: Radio, TV etc. in einem Gerät, quasi in die Neuzeit übersetzt“.