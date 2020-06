Obwohl die Kritik des oberösterreichischen Landesrechnungshofs an der Kulturförderung für die KTM Motohall in Mattighofen, wie berichtet, weit milder als gedacht ausfiel, stand dennoch Reinhold Kräter als Kulturdirektor im Zentrum der Mängelaufzählung. Die Abteilung habe das Förderverfahren wenig zufriedenstellend abgewickelt, es habe viel zu lange gedauert und es mangele sowohl an Dokumentation wie auch an Kommunikation, war da zu lesen. Und bei der Kostenexplosion des neuen Museumsdepots hielt dann auch Landeshauptmann Thomas Stelzer nicht mehr zu ihm - nun zog Kräter die Konsequenzen, der letzte Vorhang für ihn als Kulturdirektor fällt am 30. Juni.