Einsatz ist „wirksam“

Die Umweltorganisation Greenpeace geht davon aus, dass geplante Absperrungen - Putin hatte vorgeschlagen, die Lage mit chemischen Bindestoffen in den Griff zu bekommen - nur einen kleinen Teil des Brennstoffes abfangen können. „Man muss davon ausgehen, dass fast der ganze ausgelaufene Diesel in der Natur bleiben wird“, so Aktivist Wladimir Tschuprow. Die Umweltaufsicht betont, dass der Einsatz von speziellen Ölsperren und Baumstämmen, die die Dieselmengen in den Gewässern auffangen, wirksam sei. Tschuprow aber schätzt, dass sich die Umweltschäden alleine in den Gewässern auf mehr als sechs Milliarden Rubel (rund 91,4 Millionen Euro) belaufen könnten.