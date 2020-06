Wie verändern sich die Lernformen? Das ist eine der Fragen, die die Verantwortlichen der Weiterbildungseinrichtungen derzeit beschäftigen. „Wir arbeiten mit Hochdruck am Ausbau unseres digitalen Angebots. Unser Credo ist allerdings weiterhin der Präsenzunterricht“, heißt es seitens des BFI OÖ. Und beim WIFI? „Sechs von zehn befragten Kunden bevorzugen wieder den Präsenzkurs, zwei von zehn sehen auch in Zukunft Distance-Learning mit Videokonferenzen als Option“, so Institutsleiter Harald Wolfslehner.