Umweg mit Spenden an „gemeinnützige“ Vereine

Ob er selbst keine Erfahrungen mit Spenden an seine Partei habe, wollte der SPÖ-Politiker Andreas Kollross von Strache wissen. In der Regel habe es an die FPÖ „ganz wenig“ Spenden gegeben, so Strache. Viele potenzielle Spender hätten nämlich spätere Nachteile befürchtet, wenn sie den Freiheitlichen spenden, etwa dass sie später Aufträge verlieren könnten. Außerdem hätten sich die Höchstbeträge vielleicht auf 10.000 Euro belaufen. Den Umweg mit Spenden an „gemeinnützige“ Vereine verneinte Strache nicht. „Wenn jemand nicht der Partei spenden wollte, klar habe ich gesagt hier gibt es die Möglichkeit dazu. Es ist nichts Verwerfliches, wenn man nicht einer Partei aber einem Verein mit gutem Zweck spenden will - ja, bitte tu das“, so Strache.