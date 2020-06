Das Land Tirol lockert aufgrund der zunehmend entspannten Lage in Sachen Corona nun die Besuchsregelung in den Krankenhäusern. Pro Patient soll grundsätzlich ein täglicher Besuch durch eine Person möglich werden, teilte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) am Donnerstag mit. Die maximale Besuchsdauer betrage 30 Minuten.