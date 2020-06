Bürokratiedschungel treibt Blüten

Kurios: Nicht nur in Steyr gilt das Gesetz aus der Kaiserzeit. Viele weitere Bezirksverwaltungsbehörden halten sich daran. Andere sind viel fortschrittlicher und zeigen sich bei der Auslegung kreativ. „Allein in Oberösterreich gibt es fast so viele individuelle Regelungen wie es Bezirke gibt. Und alle auf derselben Rechtsgrundlage“, wundert sich der pinke Gemeinderat. Von einem einfachen, formlosen Schreiben mit Kopie des Ausweises über einen Stapel an Unterlagen mit Geburtsurkunde, Taufschein, Heiratsurkunde sowie Zahlbeleg des Kirchenbeitrags bis zur persönlichen Abmeldung in der Stadtbibliothek treibt der Bürokratiedschungel die unterschiedlichsten Blüten.