Nach der geplatzten Verpflichtung von Katharina Liensberger im Vorjahr war es in der alpinen Skiwelt ruhig geworden um den Hohenemser Skihersteller Kästle. Der Titel „Rookie of the Year“ für den Austro-Bolivianer Simon Kammerlander-Breitfuss auf der US-Profi-Tour und ein Weltcuppunkt durch Adriana Jelinkova (Hol) beim Parallel-Event in St. Moritz - die Bilanz des letzten Winters. Das soll sich ändern.