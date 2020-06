Spektakuläre Bälle am Sand, gigantische Stimmung in der Arena und danach die ausgelassene Party - dafür war das Beachvolleyball-Turnier in Klagenfurt 20 Jahre lang bekannt. Nun kehren zumindest die heimischen Asse zurück an den Wörthersee, der Auftakt der heimischen Tour soll am 26. Juni in Klagenfurt steigen. Die besten zwölf Teams bei Damen und Herren sind dabei, gespielt werden drei Vorrunden-Gruppen an den drei Standorten Klagenfurt, Wien und voraussichtlich Salzburg. „Es ist eine tolle Abwechslung für uns, endlich können wir uns wieder mit anderen messen“, meint Klagenfurts Lokalmatador Xandi Huber, der mit Partner Christoph Dressler (St) antreten wird. Auch der Veldener Robin Seidl, der mit dem Steirer Philipp Waller spielt, ist begeistert: „Wir vermissen die Spiele sehr, können hier auch unsere Sponsoren präsentieren. Schade ist, dass wir vorerst ohne Fans auskommen müssen.“