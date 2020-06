Ganze Arbeit hat Polizeihund „Domina“ in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten geleistet und ihrer Spürnase alle Ehre gemacht. So stöberte der Vierbeiner einen Einbrecher auf, der zuvor mit einem Komplizen versucht hatte in ein Firmengebäude einzubrechen. Beide Verdächtigen wurden festgenommen.