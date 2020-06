In der Debatte um ein mögliches Pfand auf Plastikflaschen gibt es noch immer keine Lösung, trotz eines Runden Tisches am Dienstag. 30 Cent pro Flasche könnte der Einsatz betragen, sollte es dazu kommen. Ziel ist es, die Recyclingquote aller Plastikflaschen am Ende dieses Jahrzehnts zu erfüllen. krone.tv-Moderator Gerhard Koller hat sich mit Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) über den aktuellen Stand der Dinge unterhalten.