Sefolosha wisse aufgrund seiner Vorgeschichte in New York genau, „wie schnell man in so eine Situation geraten kann“. Der Sohn eines südafrikanischen Musikers und einer Schweizer Künstlerin war am 8. April 2015 bei einem Discobesuch in Manhattan anlässlich einer Polizeikontrolle trotz kooperativem Verhalten von Polizisten attackiert worden, wobei diese ihm den Unterschenkel brachen. Im Gegensatz zu Opfern wie Floyd habe er „in jener Nacht in New York“ einen Schutzengel gehabt.