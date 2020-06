Laudamotion in Schreiben: „Alle eure Jobs sind gerettet“

Der von Laudamotion geplante Fahrplan sieht vor, dass Wirtschaftskammer und Gewerkschaft den adaptierten Kollektivvertrag mit den eingearbeiteten Änderungen nun im Laufe des Donnerstags unterschreiben und die Mitarbeiter danach über das Wochenende abstimmen. „Dann werden wir die Schließung der Wiener Basis rückgängig machen und alle eure Jobs sind gerettet“, heißt in dem am Donnerstag verschickten Rundmail der Laudmamotion-Geschäftsführung.