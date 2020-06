„Jeder Patient muss zeitnah einen PCR-Test machen. Wir bieten dies beim ersten Besprechungstermin an“, so Dr. Zwick und erklärt den weiteren Ablauf: „Wichtig ist eine sehr breite Eingangsuntersuchung. Zu Computertomografie und Funktionstests der Lunge kommt auch eine Messung der Diffusionskapazität (Anm.: gibt Aufschluss über den Sauerstoffaustausch in der Lunge) hinzu. Denn ist das Gewebe vernarbt und verdickt, findet der Gasaustausch von den Lungenbläschen in die Blutgefäße nicht richtig statt. Das ist bei Patienten, die auf der Intensivstation behandelt wurden, zu erwarten, kann aber bei allen anderen Covid-19-Patienten, sogar mit leichtem Verlauf, der Fall sein.“ Weiter am Programm steht auch noch die Echokardiografie (Ultraschall des Herzens). Die Untersuchungen finden am Anfang, zwischen und am Ende der Reha statt. Das relevante Messergebnis ist für den Lungenspezialisten aber nicht die Datenauswertung, sondern das subjektive Empfinden des Betroffenen. Die Zieldefinition steht an erster Stelle: Was braucht der Patient für die Bewältigung des Alltags?