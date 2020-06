Verbauung der Niststrände

Aber vor allem auch der Verlust ihres Lebensraums durch die Verbauung der Niststrände ist eine enorme Bedrohung. Die urzeitlichen Tiere verbringen ihr ganzes Leben als Einzelgänger im Meer. Sie sind Reptilien, die einzigartig an das Leben im Meer angepasst sind. So sind ihre Extremitäten zu Flossen umgewandelt und können nicht mehr in den Panzer gezogen werden. Und ihr Panzer ist im Vergleich zu Landschildkröten deutlich abgeflacht und stromlinienförmig.