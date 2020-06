Durch eine technologische Miniaturisierung wurden „sondenlose Herzschrittmacher“ entwickelt, die alle Bauteile eines Schrittmachers in einer Kapsel von der Größe einer Vitamintablette vereinen. Diese Geräte können viele Komplikationen der herkömmlichen Schrittmacher verhindern. Durch ihre Kleinheit können sie mittels eines Herzkatheters direkt in das Herz vorgebracht und dort mittels kleiner Häkchen befestigt werden. Die weltweit erste Implantation des derzeit einzigen sondenlosen Schrittmachers wurde im Dezember 2013 von Prim. Priv.-Doz. Dr. Clemens Steinwender, Vorstand der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin an der Klinik für Kardiologie des Kepler Universitätsklinikums, durchgeführt.