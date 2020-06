Die Betrüger haben „ältere und betagte Personen trickreich in ein Gespräch verwickelt“, dabei sich zeitweise als Polizist ausgegeben und den Opfern mit dem Kautions- bzw. dem Neffen-Trick versucht, Geld abzugreifen, erläutert Staatsanwalt Christoph Rother. Beispielsweise gaukelten sie den Opfern vor, dass nahe Angehörige in einen Unfall verwickelt wären und verlangten Kautionszahlungen, um Haft abzuwenden. Einige der insgesamt sechs Opfer gingen den Betrügern auf den Leim und übergaben größere Summen an den Angeklagten. „Die Aufgabe des Anklagten war das Geld einzusammeln“, so Rother.