Grüne wollen Licht in „dunkle Flecken“ bringen

Nina Tomaselli, Fraktionsführerin der Grünen, aktueller Regierungspartner der ÖVP, will in die durch das Video bekannt gewordenen „dunklen Flecken“ wie Korruption, Postenschacher und Gesetzeskauf Licht bringen. Bemerkenswert ist, dass Tomaselli einen „roten Faden“ in der bisherigen Recherche ausmacht, wonach Postenschacher und Gesetzeskauf unter Türkis-Blau „eher normal war“. Die Grünen hätten Aufklärung und Kontrolle in ihrer DNA, „egal ob wir in Opposition oder auf der Regierungsbank sitzen“.