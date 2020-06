Mit dem PULSE 1000 und dem PULSE 2000 bietet der Marktführer Weber am Grillmarkt zwei Grillmodelle für den urbanen Lebensraum. Gerade in Großstädten hat das Grillen noch enormes Potenzial. Gas- und Holzkohleverbote sowie auch leistungsschwache Elektrogrills machen es Wohnungsbesitzern jedoch schwer. Mit dem PULSE Smartgrill ist damit jedoch Schluss. Kaum ein vergleichbarer Grill am Markt ist ähnlich schnell heiß, hält die Hitze konstant und sorgt somit für das perfekte Grillerlebnis.