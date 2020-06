Vor 13 Jahren verschwand das damals dreijährige Mädchen Maddie McCann aus einer Ferienanlage in Portugal. Nun könnte das traurige Rätsel in Deutschland endlich gelöst werden. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig will zu Mittag neue Erkenntnisse bekannt geben. Neue Hinweise erhoffen sich die Ermittler von Fotos eines VW-Busses sowie eines Jaguars, in denen ein verdächtiger Sexualstraftäter das Kind entführt haben könnte. Außerdem wird nach dem Inhaber einer Telefonnummer gesucht und eine Ex-Nachbarin beschreibt den Verdächtigen als aggressiven Mann, der Perücken besessen hat.