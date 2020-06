Ein Team um Peter Jonas und David Vandael vom Institute of Science and Technology (IST) Austria in im niederösterreichischen Klosterneuburg ging in einzelnen Synapsen des Hippocampus - eines Areals im Gehirn, das für Lernen und Gedächtnis verantwortlich ist - auf die Suche. Die Synapsen verbinden zwei Nervenzellen - die Sender-Zelle schickt ihr Signal in Form von Botenstoffen, den sogenannten Neurotransmittern, über den synaptischen Spalt an den Empfänger.