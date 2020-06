„Österreicher wollen Stadtwohnung mit Freifläche“

„Beachtliche 96 Prozent haben nach einer Immobilie mit Balkon, Terrasse oder Garten gesucht. 71 Prozent wünschen sich eine größere Wohnung und bei 47 Prozent sollen es mindestens drei Zimmer sein. Trotz dem Wunsch nach mehr Freiraum bevorzugt es die Mehrheit (73 Prozent) jedoch, in der Stadt zu leben. Ländliche Gegenden sind hingegen nur bei 27 Prozent gefragt", so FindMyHome.at-Geschäftsführer Benedikt Gabriel. Er ergänzt: „Hier zeichnet sich also eindeutig ein Trend ab: Die Österreicher wollen in mittelgroßen Stadtwohnungen mit großzügiger Freifläche wohnen.“